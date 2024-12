Jorge Martín, el aragonés que monta un Belén en el huerto de casa: "Son más 1.000 figuras y 32 metros cuadrados"

La ilusión de un pequeño niño por jugar, con los años, se convirtió en algo muy grande y especial. Jorge Martín, un joven aragonés residente en Muel (Zaragoza), lleva más de una década montando un Belén en su pueblo y recibiendo cientos de visitantes cada Navidad. Las puertas de su casa están siempre abiertas, deseosas de enseñar todo lo que esconde su interior.

Se aproxima la Navidad, las luces se han encendido, los mercadillos se han montado y los Belenes ya se asientan en las ciudades, mientras reciben los primeros invitados de la temporada. Los planes navideños son cada vez mayores, sobre todo en las grandes capitales como Zaragoza.

No obstante, en los pueblos de Aragón también hay diversas opciones, entre ellas es obligatorio descubrir el Belén Artesanal de Jorge Martín.

Junto a su familia, Jorge monta cada año su propio Belén. Lo hace en su casa, con ilusión y ganas de sorprender a sus visitantes. De hecho, cada edición es totalmente diferente a la anterior, por lo que haberlo visto no es una excusa para no repetir.

Imagen del Belén de Jorge Martín.

Todo comenzó desde bien pequeño. "Mis padres en casa siempre han montado un Belén, yo me dedicaba a jugar con los coches o los móviles. Cada año mi padre y yo íbamos haciendo una casa nueva, un río o una noria. A mí siempre me había gustado hacer manualidades y no sé el porqué, pero me dio por hacer cosas para el Belén", comienza narrando.

Así pues, poco a poco, como él cuenta, se le fue de las manos hasta lo que es a día de hoy. Cuando decidió abrirlo al público con más magnitud tan solo tenía unos 12 años y de eso han pasado ya otros doce.

Primero se ubicó en la bodega, después en la caseta y más tarde en el huerto de casa. Un huerto que se ha convertido en jaima, invernadero o iglú para acoger este Belén. Sin embargo, ahora la familia Martín ya ha hecho una nave sobre este para montar en mejores condiciones su original nacimiento.

Innovación

Muchas ediciones, pero cada una diferente. Y es que, a pesar de ser un Belén familiar, humilde, no tiene nada que envidiar a otros de mayor tamaño o con más presupuesto. El Belén Artesanal de Jorge cuenta con 32 metros cuadrados de superficie y más de 1.000 figuras. Además, no faltan el río, dos cascadas o una cueva. Todo ello con material reciclado.

Las estructuras son las mismas, pero el Belén cambia cada año. "Intento siempre hacer un par de plazas nuevas o una zona nueva, el año pasado hice un desierto, como si fuera un oasis en la parte baja del Belén. Este año todo eso ha desaparecido y es un campo de huertos", describe.

El Belén de Jorge cuenta con 32 metros cuadrados.

"De un año a otro, el Belén parece otro. Aunque ya hayan venido a verlo, podrán volver, que seguro que igual no estará y se sorprenden", justifica el de Muel.

Sin duda, un anfitrión como él no se encuentra en cualquier sitio. "A la gente le llama la atención que sea en un domicilio familiar y que les reciba yo. Si no estoy, están mis padres y les explicamos todo lo que necesiten sobre el Belén".

Un Belén familiar

Se suele decir que el trabajo en equipo siempre es sinónimo de éxito. Por eso, este protagonista lo ha logrado. Así pues, Jorge cuenta que, aunque el Belén es suyo, también pertenece a toda su familia: "Yo me encargo de montarlo, de hacerlo, de prepararlo. Mi padre me ayuda en las conexiones, en las luces o los ríos, mi madre en el tema de las visitas y mi hermano con las redes sociales".

Fruto de esa pasión y cariño, este Belén lleva ya varios años animando la localidad zaragozana y recibiendo "muchísima gente" que admira cada detalle.

Este Belén cambia cada año.

La inauguración fue este mismo viernes día 6 de diciembre y estará disponible para visitar el 6, 7, 8 y 9 (por la tarde) de diciembre, fines de semana y los días festivos de la Navidad. El último día para acudir será el 6 de enero por la mañana.

En cuanto al horario por las mañanas es de 11.00 a 14.00 y por las tardes de 16.00 a 20.00. La entrada es totalmente gratuita y el acceso está adaptado para carritos de bebé o sillas de ruedas. Además, a la llegada a Muel hay carteles que indican cómo llegar hasta la puerta para que nadie se pierda por el camino.