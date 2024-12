Ni Anento ni Daroca: el precioso pueblo medieval a una hora de Zaragoza ideal para visitar esta Navidad

Aragón es una Comunidad Autónoma rica en cultura, gastronomía y lugares increíbles que descubrir. En el resto de España muchos de sus rincones son desconocidos, más allá de Zaragoza o del Pirineo aragonés, pero hay numerosos pueblos con encanto que sorprenden a todos sus visitantes y que merece la pena conocer.

La provincia de Zaragoza cuenta con varias localidades medievales en su territorio, destacando Sos del Rey Católico, Anento o Daroca, pero la lista es más amplia todavía. En ella se encuentra el pueblo de Uncastillo, a 115 kilómetros de Zaragoza, poco más de una hora en coche, por lo que es perfecto para una excursión de un día.

Uncastillo es un municipio de algo más de 600 habitantes, perteneciente a la comarca de las Cinco Villas y con mucha historia. Es una joya románica y en 1966 fue declarada Conjunto Histórico-Artístico. De hecho, fue uno de los primeros de España.

Los restos medievales de Uncastillo demuestran su importancia en tiempos pasados, y por supuesto, su denominación no es casualidad, ya que fue su fortaleza la que le dio nombre. No obstante, desde el Ayuntamiento de Uncastillo señalan que el pueblo "no es solo un castillo".

Qué ver en Uncastillo

Así pues, desde el consistorio zaragozano expresan lo siguiente: "Uncastillo conserva vestigios de un impresionante yacimiento romano Los Bañales con foro, termas, acueducto… toda una ciudad romana por descubrir; hasta seis iglesias románicas del siglo XII; palacios renacentistas y casas señoriales. Un enrevesado caserío de estructura medieval alberga también un barrio judío con sinagoga y su cementerio extramuros".

Además, también cuenta con un Centro de Interpretación de Arte Religioso en la iglesia de San Martín y el castillo-fortaleza medieval donde se encuentra el Museo de la Torre y el Palacio gótico de Pedro IV el Ceremonioso.

Por lo tanto, son varios puntos los que no puedes dejar de visitar en tu excursión a la villa medieval:

El Ayuntamiento de Uncastillo

La Fortaleza de Uncastillo con los restos de su Castillo, asentada en lo alto de Peña Ayllón

La Judería y su Sinagoga

Los Bañales : están a unos 15 kilómetros y son uno de los yacimientos arqueológicos romanos más importantes de Aragón.

Palacio de Martín el Humano

La Lonja

La Poza del Hielo

Iglesia de San Martín

Iglesia de Santa María

Iglesia de San Miguel

Iglesia de San Felices

Iglesia de San Lorenzo

Iglesia de San Andrés

Iglesia de San Cristóbal

Iglesia de San Juan

Ermita de Loreto

Sin duda, irse a conocer Uncastillo es una opción inmejorable para pasar un día en familia estas navidades. Allí podrás recorrer sus calles, visitar sus iglesias y ver los restos históricos en una vuelta a la época medieval.

Además, si buscas lugares donde comer o comprar alimentos, en la página del Ayuntamiento de Uncastillo también te ofrecen recomendaciones: Restaurante El Secreto, La conservera del Prepirineo, Bar Forjo, Proyecta Uncastillo, Bar Cindol, Bar Tarro, Bar de Mau y Restaurante Albergue Uncastillo.