Jordi, el tiktoker que recorre España en furgoneta: "Si Zaragoza tuviese playa sería perfecta"

Las redes sociales son completamente un mundo aparte. Pueden tener sus defensores y sus críticos, pero lo que está claro es que gracias a ellas es posible descubrir o conocer muchas cosas que de otra forma no se podría.

Con el objetivo de dar visibilidad a algunos lugares más desconocidos o para contar sus experiencias nacen muchas cuentas de Instagram o TikTok. Los proyectos y la variedad de perfiles que se pueden encontrar son infinitos, con su propia comunidad y con mucho trabajo detrás para conseguir el éxito.

El tiktoker Jordi O'Riordan tiene una de esas cuentas, en su caso, centrada una en un mercado concreto: los viajes.

Concretamente, este joven se dedica desde el pasado verano a recorrer las diferentes provincias de España en furgoneta para valorar sus capitales y saber cuál es la mejor ciudad del país. Su intención es viajar por las 50, divididas en zonas, para conocer a fondo su país y documentarlo en TikTok.

Así pues, con este proyecto comenzó su aventura. Gracias a esos vídeos ha crecido en la red social hasta lo más de 160 mil seguidores (73 mil en Instagram), con casi 5 millones de 'me gustas' en sus vídeos.

Tras visitar Girona, Tarragona, Barcelona, Castellón o Huesca, Jordi O’Riordan visitó Zaragoza y este fin de semana publicó el vídeo en el que lo plasma.

Visita a Zaragoza

Su descripción en el vídeo ya indica que la valoración de Zaragoza va a ser buena: "No soy muy de grandes ciudades, pero algo tiene esta que no me importaría vivir aquí". Aunque en ella no se olvida del cierzo…

"Me gusta mucho que prácticamente todo lo que hay para ver está en la Plaza del Pilar. Lo más espectacular por fuera es la Basílica, pero para bonito por dentro, La Seo", relata al inicio Jordi.

Además, mostrando imágenes de la ciudad, detalla que la zona del río Ebro y las calles colindantes "son chulísimas".

"La ciudad tiene de todo, palacios, exposiciones, ruinas antiguas y otras más recientes", continúa en su vídeo Jordi.

Posteriormente, en la zona del parque del Agua, expone una ligera decepción: "Pensaba que me iba a poder dar un baño en la playa de Zaragoza y resulta que está cerrada, más que cerrada parece abandonada".

En ese punto aclara que aunque el vídeo se publique ahora, visitó la ciudad en julio y en Google Maps ponía que las conocidas "playas de la Expo", estaban abiertas. "Si tuviese una playa sería perfecta", reflexiona.

La gastronomía no podía faltar en su estancia en la capital aragonesa. De hecho, este tiktoker señala que su parte favorita es El Tubo y tiene una publicación exclusiva contando las tapas que pidió. "Me lo pasé genial yendo de tapas solo. Incluso me invitaron a comer", confiesa, aunque dice que le parecieron algo caras.

En otros aspectos a valorar, Jordi cuenta que aparcar fue una tarea más complicada, pero logró hacerlo gratuitamente en el parking de Macanaz.

En definitiva, Jordi pone nota a varios aspectos de la ciudad y hace una media para compararla con las demás. En cuanto a la belleza, le otorga un 8, en patrimonio un 9, en ambiente un 9,5 y en accesibilidad un 8. Así pues, en total Zaragoza se lleva un 8,6.

"Zaragoza es una ciudad muy completa, no sé si será la mejor de toda España, pero de las que he visto hasta la fecha, es una de mis favoritas", valora Jordi O’Riordan al final del vídeo.