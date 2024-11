El Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia vuelve con más participantes y nuevas categorías

El Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia vuelve con su XXIX edición del 7 al 17 de noviembre con 152 participantes, un 40% más que en 2023 y 220 creaciones culinarias. También crece la representación de los municipios de la provincia, que pasan de 9 a 28.

Pequeños pero elaborados, estos bocados buscan ser el reflejo de un sector siempre inquieto y más comprometido que nunca con el medioambiente y la innovación. Con esta nueva edición, la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia busca un doble objetivo. Por una parte, poner en valor el talento y la creatividad de los hosteleros locales y por otro, contribuir a la dinamización del consumo en un periodo valle entre el final del verano y la Navidad.

El presidente de la asociación, José María Marteles, ha sido el encargado de presentar esta nueva edición en el hall del Teatro Principal acompañado del director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, y el gerente del patronato de Zaragoza Turismo, José Francisco García.

Según ha explicado, las 60.000 primeras consumiciones -con un precio de 4 euros por tapa y cerveza, agua, vino o refresco- recibirán un rasca con el que podrán optar a distintos premios, desde lotes de productor de Ambar y Coca Cola a cafés, quesos, jamón, visitas a bodegas o cursos de cocina. Y como viene ocurriendo en las últimas ediciones, también habrá pasaportes para reunir sellos de los diferentes establecimientos y optar a lotes de vino de 'Grandes Vinos y Viñedos'.

Para concursar habrá que obtener el sello de, al menos, uno de los bares de siete de los nueve distritos en los que se estructuran los negocios participantes: Casco Histórico; Centro; Las Fuentes/San José/Torrero/Parque Venecia; Universidad/Casablanca/Valdespartera; Margen Izquierda/Actur; Almozara/Delicias/Miralbueno/Casetas y Provincia (Cuarte, Alagón, Morata de Jalón y Cariñena); Épila y Cadrete).

Las mejores tapas – que habrán superado el filtro del jurado de distrito respectivo, primero; y del jurado de semifinal, después – se batirán en duelo en una fase final que se celebrará el día 2 de diciembre de 2024, ante un jurado de reconocido prestigio, y podrán optar a las diferentes menciones de premio, en las categorías de oro, plata o bronce, respectivamente: Mejor Tapa de Zaragoza 2024; mejor Tapa Original; mejor Tapa Aragonesa “Aragón, Alimentos Nobles”; mejor Tapa Mediterránea; mejor Tapa Elaborada con Jamón de Teruel D.O.P (que se incorpora como novedad) y mejor banderilla fría con palillo.

En paralelo, será el consumidor el encargado de otorgar la distinción a la mejor tapa de la provincia (primer, segundo y tercer premio), la tapa más sostenible – dos nuevas modalidades que se incorporan como novedad) –, la mejor tapa apta para celiacos; la tapa más popular; la mejor barra y el mejor servicio; pudiendo emitir su voto a través de la web del Concurso, cuya URL figura en los planos.

Los participantes podrán compatibilizar un premio y un reconocimiento popular. Con este concurso, el más antiguo de España, según ha resaltado Moncada, se busca también 'concienciar' de que las tapas no son solo cosa de País Vasco y Navarra. "Es un acto social y divertido, no solo gastronómico", ha resaltado durante la presentación.

El certamen forma parte también "de la economía de la ciudad", según ha destacado José Francisco García. "La gastronomía contribuye a que la satisfacción del turista sea cada vez mayor. No obstante, actualmente solo entre un 1% y un 2% vienen por ella. Tenemos que conseguir entre todos que eso cambie", ha agregado.