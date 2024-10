Zgamer vuelve a Zaragoza con diversión virtual y una 'fan zone': "Es lo mejor de las Fiestas"

Una gran pantalla muestra un 'Clásico' muy realista, aunque se trata tan solo de un videojuego. No le resta emoción porque el partido virtual tiene, por lo menos, una veintena de observadores. Alrededor, el sonido de las consolas inunda la sala multiusos de Zaragoza. Una música muy representativa porque significa que, otro año más, el gran salón de videojuegos ha vuelto a Zaragoza.

Con cinco ediciones a su espalda, Zgamer celebra su sexto año de diversión virtual, recreativa y digital con más de 170 puestos de juegos en un espacio de 2.000 metros cuadrados. Este festival 'gamer' se llevará a cabo durante todo el fin de semana, es decir, serán cinco sesiones: este viernes será solo vespertina (de 16.30 a 21.00), mientras que el sábado y el domingo, la diversión durará todo el día (de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 23.00).

Nada más entrar a la sala, el ciudadano se puede encontrar con una amplia variedad de actividades. Desde torneos, juegos libres, realidad virtual hasta sorteos llenan la zona, que a primera hora de la tarde ya ha sido conquistada por los más jóvenes de la ciudad.

Guille, Aitor y Adriana son tres adolescentes que han esperado con ansia esta fiesta de videojuegos. Para ellos, esta actividad es "lo mejor de las fiestas". Pueden disfrutar de una tarde, acompañados y haciendo lo que más les gusta a Adriana: "Darles una 'paliza' a todos".

Guillermo nunca había estado antes y, a pesar de que sus amigos ya le habían contado como era este festival, él asegura que es "mucho mejor" de lo que se esperaba. Los tres amigos suelen jugar desde su casa, pero con este tipo de eventos "tenemos muchas más consolas, variedad de actividades y, además, estamos juntos", señala Aitor.

Diversión para todos

Que los videojuegos son cosas de niños es un estereotipo que se desmonta al asistir al Zgamer. Sergio ha acudido a esta primera jornada con su hijo y, aunque asegura que ha venido como acompañante del menor, ambos se ven igual de ilusionados.

"Es una manera diferente de divertirse, sin estar encerrado en casa solo. Al pequeño le viene muy bien porque interactúa con otros y, además, puede compartir sus minutos con su padre", explica Sergio.

Ellos justo acaban de llegar, pero unos puestos más a la izquierda Dalila y Natalia hacen fila para echar una partida de Minecraft. Es su segunda vez en el Zgamer, de su primera experiencia aseguran tener "un buen recuerdo". Motivo por el que han decido volver y eso que Dalia "no es de este mundillo", apunta Natalia.

La joven cuenta que suele echar "alguna que otra partida a Valorant y Fornite", pero apunta que no serán esos dos juegos sus entretenimientos de este viernes. "Me gustaría probar alguna cosa que no tenga en casa, como las gafas de realidad virtual. Me llaman muchísimo la atención", explica.

Además de estas actividades, clásicas de cualquier evento 'gamer', esta sexta edición contará también con una 'fan zone' donde los asistentes podrán conocer a famosos de los videojuegos como Mayichi, Shadoune o Nia Lakshart.

Un regreso a Zaragoza por todo lo alto y dejando claro que, por lo pronto, no estará inactivo. O mejor dicho, "Away From Keyboard", como dirían los fans de la consola.