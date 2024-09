El enorme supermercado low cost que abrirá en Zaragoza: con descuentos imbatibles y la gasolinera más barata

Un nuevo supermercado llega a la capital aragonesa. La variedad de este tipo de establecimientos es amplia en la ciudad: Alcampo, Lidl, Mercadona, BonÀrea… Hay muchas alternativas para llenar la nevera. Sin embargo, el que llega tiene una oferta amplísima que servirá para llenar también armarios, decorar la casa, o equipar la caja de herramientas.

El nuevo supermercado, estará ubicado en Plaza y contará con una superficie de más de 13.000 metros cuadrados. En la plataforma logística cerró hace años el centro comercial, pero se mantienen varios comercios como Family Cash, el Paddel Plaza Indoor, un McDonald y Pettum, un espacio de ocio infantil.

Ahora, aterriza allí Costco. Abrirá sus puertas este viernes, 13 de septiembre a las 8.00 (una hora especial de inauguración, el horario habitual será de 10.00 a 21.30 horas). Este supermercado estadounidense sigue un sistema especial: hay que hacerse socio previo pago de una cuota anual; para ello hay que rellenar un formulario en la misma tienda o hacerlo 'on line'. Entrar en su club cuesta unos 36 euros anuales para particulares y 30 euros para empresas y autónomos.

Gasolinera Costco.

Quedan tres días para que el supermercado abra sus puertas, y han lanzado una promoción especial. Los que se hagan socios estos días recibirán un cupón de 10 euros y un perrito caliente. La promoción es válida para todos los que se den de alta antes del 12 de septiembre en Costco. Será canjeable hasta el 14 de octubre en el centro zaragozano, con los 10 euros se podrá comprar de todo, excepto gasolina.

El combustible de su gasolinera es uno de los productos estrella. Llevamos varios años sorprendiéndonos con los precios que ha llegado a tener el litro de gasolina, y todo lo que sea ahorrar unos céntimos es bienvenido. El horario de la nueva gasolinera Costco será de lunes a domingo de 7.00 a 22.30 horas.

Opiniones

Como con todos los negocios, surgen opiniones dispares. Costco ya cuenta con varios establecimientos en España, y hay muchos que han dado su punto de vista. En la web de mierdavida.es se recogen multitud de reseñas de personas contando su experiencia.

El primer comentario explica: “Costco es para ir a comprar cosas que en otros super no hay. Yo compro en el Costco las fresas ultra congeladas, los huevos eco están muy bien de precio, la mantequilla es manjar de dioses, los lomos de salmón son espectaculares, etc. o para familias de más de dos niños, como viene cantidad sale más rentable. Tampoco es para todo el mundo”, concluye.

Un andaluz añade: “Costco no está triunfando a nivel nacional, por lo menos en Sevilla. Todos los años cierra con pérdidas, la diferencia de ahorro que tienes en cantidades industriales que en muchos casos es irrisoria, céntimos, (te lo digo yo que voy a Lidl y Mercadona). Te deja de compensar con el coste anual de la tarjeta, a menos que la saques con algún familiar o amistad y te cueste la mitad”, explica.

Sin embargo, son muchos los comentarios que hablan del ahorro que supone principalmente el combustible: “La gasolina sí que supone algo más de ahorro, pero es para alguien que tenga la posibilidad de ir sobre las 14.00-15.00 horas de un día laborable, si no las 2 horas que pierdes repostando, por lo menos a mí, me suponen más dinero que los 7-8 euros que me puedo ahorrar llenando el depósito”.

Historia de Costco

La historia de Costco Wholesale se remonta a 1976, cuando, bajo el nombre de Price Club, la compañía construye una tienda en un hangar de aviones en Morena Bulevar, San Diego. Originalmente dispensaba a pequeños negocios, pero encontró un nicho de mercado importante sirviendo a particulares sin necesidad de ser negocios. Con esta decisión, el crecimiento de los clubes de compra fue imparable.

En 1983, la primera tienda de Costco abrió en Seattle. Costco fue la primera compañía en crecer desde 0 a 3.000 millones de dólares en compra en menos de 6 años. Cuando Costco y Price Club se unen en 1993, la compañía operaría bajo el nombre de Price Costco, ya contaba con 206 localizaciones y generaba 16.000 millones de dólares anuales de compra.

La filosofía de Costco siempre ha sido simple: "mantener los precios bajos y pasar el ahorro a nuestros afiliados". Su gran base de miembros, el poder de compra, combinado con la búsqueda imparable de eficiencia dan como resultado el mejor precio para sus miembros.

Desde la reconversión a Costco en 1997, la compañía ha crecido en todo el mundo superando los 64.000 millones de dólares. Cuenta con grandes superficies en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, México, Taiwán, Corea, Japón, Reino Unido, Australia, España, Francia, Islandia y China