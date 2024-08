Estas son las palabras que acertaron los aragoneses en el 'Grand Prix' y que nadie conoce en España

Como todos los lunes los españoles se sentaron a cenar frente a la televisión para ver el nuevo episodio del 'Grand Prix del Verano'. Desde que regresó el año pasado, el mítico programa de televisión es líder en su franja, pues las pruebas que deben superar los pueblos, hacen las delicias de pequeños y mayores.

El lunes 19 de agosto se enfrentaron Medio Cudeyo (azul), un pueblo de Cantabria, y Tauste (amarillo), un pueblo de Zaragoza. Durante todas las pruebas llevaban la delantera los cántabros, aunque muy ajustados. En el penúltimo juego de los súper bolos quedaron 22 puntos los azules y 21 los amarillos. Todo se decidió en la última prueba: el diccionario.

El diccionario es una prueba nueva de esta edición, y ha recibido muchas críticas del público. Consideran que es injusta por ser totalmente arbitraria. El azar juega un papel importante, y el que acierta si el término existe, se lleva unos puntos que en el resto de pruebas son muy costosos conseguir. Justa o no, le dio la victoria a los aragoneses.

🫢 Ha llegado ESE momento de la noche.

Bajan las luces, se hace el silencio y se concentran los alcaldes. ¡Empieza el Diccionario! 📚



🤓 ¿Jugamos?#GrandPrixTVE

⭕️ Directo: https://t.co/0iOfps5FEP pic.twitter.com/bVE9DNhZTc — La 1 (@La1_tve) August 19, 2024

La prueba del diccionario enfrenta a tres personas de cada equipo: el alcalde o alcaldesa, la madrina o el padrino, y alguien del pueblo que destaque por su sabiduría y culturilla general.

Comenzaron respondiendo los taustanos sobre la existencia del término "éxila", el alcalde dio un no rotundo, y acertaron. Efectivamente, era una palabra inventada. Los de Medio Cudeyo dijeron que "tafico" sí existía, algo delicado, fino era la descripción que se daba al término, pero fallaron, no existe. Los amarillos volvieron a acertar al dar por válida la palabra "yanomami": dicho de una persona de un pueblo amerindio que habita en el Alto Orinoco; y los azules volvieron a equivocarse al decir que "arrimón" era inventada. En las dos últimas oportunidades se equivocaron ambos equipos, los aragoneses consideraron que "pilex" si existía y los cántabros que "estocástico" no.

El diccionario del Grand Prix

En esta edición las palabras que aparecieron fueron: éxila, tafico, yanomami, arrimón, pílex, y estocástico. Estuvieron más acertados los taustanos, que perdieron tres puntos, pero ganaron seis al acertar la existencia real de dos de estos términos. ¿Sabría decir cuáles de estas palabras existen, y cuáles no?

Inventadas son tres: éxila, tafico y pílex. El resto existen, y su definición se encuentra el diccionario de la Real Academia de la Lengua; aunque bien es cierto que apenas se usan.

Yanomami: dicho de una persona de un pueblo amerindio que habita en el Alto Orinoco. Usado también como sustantivo.

Arrimón: hombre que está aguardando en la calle durante mucho tiempo, arrimado a la pared.

Estocástico: p erteneciente o relativo al azar.

Así va el clasificación

En la prueba del diccionario los aragoneses fallaron una, pero acertaron dos, por lo que consiguieron tres puntos y terminaron el 'Grand Prix' con 24 tantos. Al despedirse, Ramonchu recordó la posición de los pueblos y cómo quedaba el ranquin: Binissalem y Olvera, con 27 y 26 puntos respectivamente, ya están clasificados para semifinales. Tauste consigue la tercera plaza, con 24, los mismos que tiene Burela quien de momento cierra las semifinales.

Bembibre, también cuenta con 24 puntos, pero con menos pruebas ganadas, por lo que queda fuera.

El próximo lunes 26 de agosto se enfrentan Llerena (Badajoz) y San Adrián (Navarra), será el último duelo clasificatorio de la edición antes de las semis. Para clasificarse, ambos deberán igualar o superar los 24 tantos de Burela y Tauste.