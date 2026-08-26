Un incendio forestal obliga a cortar la autopista AP-2 cerca de Zaragoza: "Llevamos hora y media parados"

Incendio en las proximidades de la AP-2, a la altura de Villafranca de Ebro (Zaragoza) X - @karraonfire

Un incendio forestal ha obligado a cortar la autopista AP-2 a la altura de Villafranca de Ebro, a escasos kilómetros de Zaragoza.

El fuego está localizado a unos metros de la carretera, en sentido a Barcelona, lo que está provocando un gran atasco.

De hecho, las retenciones se están prolongando por, al menos, tres kilómetros.

También ha sido necesario cortar la ARA-1, en sentido a Barcelona.

Están actuando dos helicópteros de INFOAR del Gobierno de Aragón, dos brigadas helitransportadas, dos brigadas terrestres y dos autobombas.

Algunos usuarios están siendo desviados a través de Ósera y Villafranca de Ebro después de hora y media retenidos.

A través de redes sociales, varios usuarios están mostrando su preocupación por el atasco y el incendio.

"Yo estoy de los primeros y el monte arde", dice el usuario @karraonfire. Otra mujer pregunta si hay alguna predicción sobre cuándo se podrá reanudar la marcha.

"No estamos entendiendo la gestión del tráfico. Estamos atrapados en la carretera desde hace casi una hora, las llamas avanzan y no nos dejan salir hacia atrás. Alucinando estamos", afirma la usuaria @elisendafg.

Noticia en actualización

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