Detenido un hombre por una agresión sexual a una menor en el primer día de las Fiestas de San Lorenzo de Huesca

La Policía Nacional en un control en Huesca por las Fiestas de San Lorenzo CNP

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto culpable de la agresión sexual a una menor en Huesca.

La agresión se habría cometido durante el primer día de las Fiestas de San Lorenzo que dieron comienzo este domingo con su tradicional lanzamiento del cohete.

Según ha explicado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, preguntada por los hechos, hubo "tocamientos" por parte del hombre a la menor y la víctima tras ello llamó a la Policía Nacional y procedió a la denuncia de lo ocurrido.

Tal y como han confirmado fuentes de la Policía Nacional, los agentes procedieron al poco tiempo a la detención de un hombre por la agresión sexual a esta menor.

Huesca ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad y cuenta con un dispositivo de prevención para agresiones sexuales además de puntos violetas por la ciudad.

Respecto a los puntos violetas, Orduna ha explicado que "tampoco han tenido, salvo esta incidencia, ningún tipo de saturación".

Esta es la información que se tiene tras celebrarse una reunión de la junta de seguridad este lunes, ha incidido la regidora.

Así, ha insistido que ha habido "menos incidentes que otros años". Ha comunicado que, además de la agresión sexual denunciada, hubo un traumatismo de una persona que se subió a un tonel y se cayó. En estos momentos, ha indicado, que se encuentra en Urgencias en observación.

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