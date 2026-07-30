La heroica labor de Cristian, Alberto, Beatriz y Luis al salvar la vida de un hombre: "Sangraba abundantemente"

Sus ángeles de la guarda. Los agentes de Policía Nacional Luis, Alberto, Cristian y Beatriz salvaron este pasado martes la vida de un hombre gracias a su rápida intervención al realizarle un torniquete en el brazo "que sangraba abundantemente".

Su intervención fue requerida, como ellos cuentan, por la sala del 091 de la Policía Nacional para que acudieran a un bar del barrio de Las Fuentes a las 21.00 ya que "había un hombre en aparente estado de agresividad y muy alterado que estaba siendo retenido por dos personas y que tenía un corte a la altura del antebrazo".

Así a la llegada del lugar, los cuatro agentes se encontró con una cristalera rota y "abundante sangre". Ante esta imagen los agentes no tardaron en actuar: "Procedemos en ese momento a ponerle rápidamente un torniquete en el brazo derecho", cuenta la agente Beatriz.

Tras esta actuación pidieron de inmediato que acudiera al local un indicativo sanitario para que viniera en su ayuda.

A pesar de que los agentes mantienen presión para evitar el desangramiento, la víctima mantiene "en todo momento una resistencia muy activa": "Nos vimos obligados a ponernos encima de él para evitar que se levante y se suelte el torniquete", informa Alberto, otro de los agentes que participó en la intervención.

"Lo primordial es salvaguardar su integridad y haciendo la fuerza mínima imprescindible controlar a esta persona hasta la llegada del 061 que aplica la sedación correspondiente para poder controlar a esta persona y trasladarla al Hospital Miguel Servet para su recuperación completa", continúa.

Ya con la ayuda sanitaria en el lugar y la médica solicitó presencia policial en la ambulancia para el trayecto ante el estado "alterado" de la víctima.

"En ese momento la médica nos manifestó que gracias a la buena labor de Policía Nacional y la aplicación rápida del torniquete esta persona no murió desangrada dentro del establecimiento", indica Cristian.