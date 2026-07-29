Queda con una chica por redes sociales en Zaragoza, aparecen dos y acaban agrediéndole para robarle la cartera

Hay citas que nunca se olvidan. Y si no, que se lo digan al protagonista de uno de los últimos sucesos esclarecidos por la Policía Local de Zaragoza.

Una patrulla detuvo anoche a N. M. J. y S. K. J., de 20 y 19 años, respectivamente, como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron en la calle de María Echarri con María de Maeztu, en el Actur, alrededor de las 23.30.

A esa hora, la víctima, un varón joven, acudió a un encuentro previamente concertado a través de una conocida red social con una de las implicadas, que acudió acompañada por una segunda chica.

Mientras los tres caminaban por la zona, las jóvenes comenzaron a interesarse de forma insistente por la cantidad de dinero en efectivo que el chico llevaba consigo.

Tras confirmarlo, ambas arremetieron contra él, agrediéndole físicamente para arrebatarle a la fuerza la cartera donde guardaba el dinero.

La agresión fue presenciada por varios vecinos de la zona, que al percatarse de lo que estaba sucediendo, intervinieron de inmediato en auxilio de la víctima.

Gracias a su rápida actuación, cuentan desde la Policía Local, los ciudadanos lograron retener a ambas agresoras en el lugar de los hechos hasta la llegada de las patrullas policiales, solicitadas a través del servicio de emergencias.

A la llegada de la dotación policial, los agentes procedieron a la identificación y posterior detención de las dos implicadas, quienes han sido puestas a disposición judicial.

La víctima, por su parte, fue atendida de lesiones leves ocasionadas durante el forcejeo. También se tuvo que ayudar a uno de los vecinos que salió en su auxilio.

Desde las fuerzas de seguridad se ha querido destacar y agradecer expresamente la colaboración ciudadana, fundamental para evitar que el robo se consumara y para lograr la rápida detención de las presuntas autoras.