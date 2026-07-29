La Policía caza a 8 personas acampando ilegalmente en el Ibon de Anayet: las multas pueden llegar a los 1.000 euros

La Unidad de Policía Nacional Adscrita al Gobierno de Aragón ha denunciado este miércoles a ocho personas por realizar acampadas libres en el Humedal Singular de los Ibones de Anayet, en el término municipal de Sallent de Gállego (Huesca).

Durante una inspección, los agentes localizaron cinco acampadas ilegales, cada una compuesta por una tienda de campaña, y levantaron cinco actas de infracción.

El Ejecutivo autonómico reforzó este año la protección de este enclave natural tras detectar durante el verano de 2025 un importante incremento de acampadas ilegales.

La creciente presión sobre este espacio motivó la aprobación de la Orden MAT/221/2026, publicada el pasado 17 de febrero, que regula de manera específica la acampada y el baño en los Ibones de Anayet.

La normativa delimita con precisión el perímetro del humedal y su Zona Periférica de Protección, además de prohibir el baño durante todo el año y de cualquier actividad que pueda alterar el régimen hidrológico o la morfología del humedal, así como la acampada entre el 21 de junio y el 21 de septiembre.

Las denuncias formuladas se fundamentan en las infracciones recogidas en el artículo 98 del texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón (Decreto 1/2015) y en el artículo 119.c del texto refundido de la Ley de Montes de Aragón (Decreto 1/2017). De acuerdo con la normativa vigente, este tipo de infracciones puede conllevar sanciones de hasta 1.000 euros por persona denunciada.