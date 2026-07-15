La UME interviene para luchar contra un incendio en Orés (Zaragoza): afecta a 200 ha y hay 2 pueblos desalojados

La Unidad Militar de Emergencias vuelve a intervenir en Aragón para tratar de controlar un incendio en la localidad de Orés, en la provincia de Zaragoza.

Además, se está procediendo al desalojo de los vecinos de Orés y Asín, a quienes se les ha enviado un ES-Alert para instarles a que sigan las instrucciones de las autoridades.

Este fuego se ha activado en torno a las 12.00 horas y en apenas tres horas ha afectado a un perímetro de 200 hectáreas.

Pese a que un primer despliegue había iniciado la lucha contra el fuego y su evolución era favorable, pasadas las 15.00 horas ha habido que reforzarlo con más medios y, una hora después, se ha activado la presencia de la UME.

A las tres brigadas helitransportadas y dos cuadrillas terrestres se les han añadido 4 brigadas terrestres, 2 autobombas y dos bulldozers del Infoar.

También se han incorporado Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) del parque de Ejea de los Caballeros, y continúan un avión anfibio FOCA, la BRIF de Daroca, un avión anfibio con base en Reus, y un helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte.

Además, ha sido necesario cortar la carretera A-1204 entre los municipios de Farandués y Asín.

Esta es la sexta vez que Aragón vuelve a requerir la presencia de la UME para sofocar un incendio en menos de un mes. Antes lo había hecho para intervenir en los fuegos de Tamarite, Leciñena, Loporzano, Castillonroy, y Peñarroya de Tastavins.