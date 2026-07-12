Semana trágica en el Pirineo oscense: cuatro fallecidos y más de 30 rescates en apenas seis días

El Pirineo aragonés ha cerrado una de las semanas más trágicas de su historia reciente en materia de accidentes de montaña: cuatro personas han fallecido en el entorno montañoso entre el miércoles 8 de julio y el domingo 12 de julio.

El 8 de julio, a las 19.00 horas, la Guardia Civil y el 112 recibieron un aviso por la posible desaparición de un montañero en la zona del Collado Foratón, en el municipio de Aragués del Puerto. El Greim de Jaca inició inmediatamente las labores de búsqueda, que se prolongaron hasta la madrugada del 9 de julio sin resultados.

A primera hora del día siguiente, se incorporó al dispositivo el helicóptero de la Unidad Aérea de Huesca. Durante la búsqueda, un ciudadano localizó una persona que parecía estar sin vida en el propio Collado Foratón y lo comunicó a los efectivos.

Estos trasladaron inmediatamente al lugar y confirmaron el fallecimiento de un hombre de 64 años, de nacionalidad española y vecino de Barcelona, que habría sufrido una caída. El cuerpo fue evacuado hasta el helipuerto de Jaca y, posteriormente, remitido a servicios funerarios para su traslado al Hospital Provincial Anatómico Forense de Huesca.

El viernes 10 de julio, el Greim de Boltaña y la Unidad Aérea de Huesca emprendieron la búsqueda de otro desaparecido en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El hombre había comenzado el día anterior una actividad de progresión por terreno abrupto y no había regresado; un conocido alertó a las autoridades.

A las 13.30 horas, los efectivos localizaron el cadáver de un varón de 65 años, vecino de Bilbao (Vizcaya), también con evidencias de una posible caída, según las policontusiones que presentaba. Fue evacuado en aeronave hasta Boltaña y, posteriormente, transferido por servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.

Posteriormente, este sábado un parapentista de 75 años perdió la vida en la zona de aterrizaje de la Lleba. La Guardia Civil recibió aviso a las 14.40 de este sábado y hasta el lugar se trasladaron efectivos de Seguridad Ciudadana de Benasque. El hombre, de 75 años, sufrió el accidente mientras realizaba parapente y fue asistido por personal médico en el momento del aviso, aunque no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El último se ha producido este domingo 12 de julio, a las 13.10 horas, cuando se recibió un aviso en la zona del Ibón Azul Inferior, en Panticosa, donde un senderista había sufrido una parada cardiorespiratoria. Se activaron de inmediato el Greim de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061.

Tras sobrevolar el área y localizar al afectado, se constató que ya había fallecido. El cuerpo fue evacuado y trasladado en la aeronave a la helisuperficie de Panticosa, para su entrega a servicios funerarios y posterior remisión al Instituto de Medicina Legal. Se trata de un hombre de 69 años, de nacionalidad francesa.

No obstante, la gravedad de la semana no se limita a las víctimas mortales. Además de los cuatro accidentes mortales, ha habido numerosos rescates de personas con politraumatismos, golpes de calor o síntomas de agotamiento y deshidratación, algunos de ellos menores.