Un incendio daña la techumbre y la planta superior de una vivienda en San Mateo de Gállego (Zaragoza)

Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza han intervenido este domingo por la tarde en la extinción de un incendio declarado en una vivienda unifamiliar de San Mateo de Gállego.

El aviso se ha recibido a las 15.15 horas y hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de Ejea de los Caballeros y de la Agrupación de Bomberos Voluntarios de Zuera, con dos bombas urbanas ligeras y un vehículo de intervención rápida.

En las labores también han participado bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, agentes de la Guardia Civil y efectivos de Protección Civil.

En el momento en que se inició el incendio se encontraban dos personas en el interior de la vivienda, aunque ambas lograron salir por sus propios medios sin necesidad de ser rescatadas.

El fuego ha causado daños en la techumbre y en la planta superior del inmueble. Las causas del incendio no han trascendido por el momento.