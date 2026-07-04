Detenido un hombre por instalar un dispositivo de geolocalización en el vehículo de su exmujer

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre como presunto responsable de un delito contra la intimidad de las personas, tras instalar un dispositivo de geolocalización en el vehículo de su exmujer, con el objetivo de conocer sus desplazamientos.

La investigación, llevada a cabo por agentes de la Comisaría de Arrabal, se inició después de que la víctima encontrara un pequeño dispositivo electrónico oculto en su vehículo, concretamente en el interior de un embellecedor situado bajo el asiento del copiloto.

Tras denunciar los hechos, los agentes comprobaron que se trataba de un localizador electrónico capaz de transmitir la ubicación del vehículo mediante una aplicación instalada en un teléfono móvil, permitiendo así realizar un seguimiento constante de los movimientos de la víctima.

Un dispositivo de geolocalización oculto en el vehículo Policía Nacional

Las pesquisas permitieron averiguar quién figuraba como propietario y usuario del dispositivo, resultando ser la expareja de la denunciante, procediendo a su detención el pasado 2 de julio.

El detenido, sin antecedentes policiales, pasó a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, decretándose posteriormente su puesta en libertad con cargos.

La Policía Nacional recuerda que la instalación de dispositivos de seguimiento o geolocalización sin consentimiento de la otra persona constituye una grave intromisión en la intimidad de las personas y es constitutiva de delito.