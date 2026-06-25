Un incendio en Tamarite obliga a actuar a numerosas brigadas aéreas y terrestres y corta una carretera

Un incendio desatado desde primera hora de este jueves en Tamarite de Litera (Huesca) ha obligado a actuar a numerosas brigadas aéreas y terrestres dada la propagación del fuego.

Ante la voracidad de las llamas, el Gobierno autonómico ha activado la fase de emergencia nivel 2, que abre la posibilidad de solicitar la movilización de la UME.

El fuego se ha desatado entre los términos municipales de Tamarite y Alcampell, y de inmediato se ha desplazado un fuerte operativo para tratar de sofocar las llamas.

En concreto, en el lugar se encuentran trabajando cinco brigadas helitransportadas, cuatro terrestres, cuatro autobombas y técnicos del puesto de mando avanzado del Gobierno de Aragón.

Además, también se han trasladado tres aviones anfibio del Gobierno de España, junto a un avión bombardero de Lérida.

Como consecuencia, se ha procedido al corte de la carretera A-2216 entre Peralta y San Esteban.

Hasta el lugar se han desplazado tanto el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, como el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho.

Estabilizado otro fuego en Alcañiz

Este incendio se ha producido horas después de que se declarara, a mitad de tarde de este miércoles, otro fuego se desató en el vertedero de Alcañiz, llegando a calcinar 85 hectáreas en poco más de 12 horas.