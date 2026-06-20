La crecida del río Mesa deja aisladas a 150 personas en el Balneario de la Virgen de Jaraba (Zaragoza)

La crecida ordinaria del río Mesa a su paso por Jaraba (Zaragoza) ha provocado el aislamiento temporal del Balneario de la Virgen, donde permanecen alrededor de 150 personas.

Según la información facilitada por los servicios de emergencia, todos los ocupantes se encuentran en buen estado y no ha sido necesaria ninguna evacuación hasta el momento.

Las autoridades consideran que la situación está controlada y prevén que el acceso al establecimiento pueda recuperarse en las próximas horas o días, una vez descienda el nivel del agua.

Mientras tanto, se mantiene un dispositivo de seguimiento y coordinación en el que participan Bomberos de la Diputación de Zaragoza, Guardia Civil, personal de carreteras y voluntarios de Protección Civil.

No es la primera vez que el Balneario de la Virgen afronta una situación similar. Durante la DANA de octubre de 2024, una importante crecida del río Mesa dejó aislado el complejo termal y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

En aquella ocasión, varias personas tuvieron que ser rescatadas tras quedar atrapadas por el agua y el establecimiento sufrió daños significativos que obligaron a cerrar sus instalaciones durante varios meses.

El Balneario de la Virgen constituye uno de los principales motores turísticos de Jaraba y de la comarca. Fundado en el siglo XIX y ubicado en un paraje natural junto al río Mesa, recibe cada año a cientos de visitantes atraídos por sus aguas termales y por el entorno paisajístico del valle.

Los servicios de emergencia continuarán monitorizando la evolución hidrológica del río durante las próximas horas para garantizar la seguridad de los usuarios y trabajadores del complejo.