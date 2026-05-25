Cazado un conductor que transportaba multitud de drogas por Zaragoza: de LSD a cocaína rosa

La Guardia Civil detiene a un varón que transportaba multitud de sustancias estupefacientes en el vehículo en el que circulaba por la A-2, por la provincia de Zaragoza. En el maletero, oculto bajo la rueda de repuesto, se hallaron diversas cantidades de metanfetamina, cocaína, LSD y cocaína rosada.

El detenido, además, fue denunciado por circular sin permiso de conducción, con presencia de drogas en el organismo y por conducir de forma negligente.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 5 de mayo cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Calatayud identificó un turismo, ocupado por una persona, que circulaba de manera negligente por la A-2.

Durante su identificación los agentes verificaron que dicha persona no poseía permiso de conducción, además de conducir con presencia de drogas en el organismo, ya que dio resultado positivo en metanfetaminas, en las pruebas de detección de drogas realizadas.

En la inspección del vehículo la Guardia Civil halló, oculto en el compartimento situado bajo la rueda de repuesto, una bolsa de rafia que contenía varios paquetes de sustancias estupefacientes.

Una vez en dependencias oficiales, los especialistas realizaron el pesaje y análisis de las sustancias detectadas, dando como resultado que dicha mercancía se correspondía con más de 4 kilogramos de anfetaminas, 51 gramos de cocaína enrocada, 547 gramos de pastillas de cocaína rosada, casi 9 gramos de LSD y 506 gramos de MDMA.

Por estos hechos, el conductor, un hombre de nacionalidad venezolana de 32 años, y al que le constan antecedentes policiales por hechos similares, fue detenido por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas, además de interponerle las correspondientes denuncias por las infracciones en materia de tráfico descritas anteriormente.

Tras quedar a disposición judicial, se decretó su ingreso en el centro penitenciario de Zuera.