Los Bomberos trabajan en un incendio en la fábrica de Saica en Zaragoza: las llamas están controladas y sectorizadas

Imagen de archivo del incendio que sufrió Saica Natur en su planta de San Juan de la Peña E. E.

Los Bomberos de Zaragoza trabajan desde este mediodía para sofocar las llamas.

La fábrica de Saica está sufriendo de nuevo un incendio. Los Bomberos de Zaragoza están trabajando en estos momentos en el fuego activo en la planta que la empresa de papel y cartón tiene ubicada en San Juan de la Peña, en el barrio del Picarral.

Según señalan fuentes municipales, el fuego está quemando papel reciclado en una zona al aire libre dentro del recinto. Las primeras informaciones indican que el incendio está controlado y sectorizado.

Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de bomberos con vehículo de mando, bomba ultraligera y una nodriza, para colaborar con la empresa en la extinción del mismo.

Se trata de la misma empresa que sufrió un incendio en el mes de febrero que se inició a primera hora de la tarde del sábado 14 de febrero. Durante ese incendio lo más notorio fue las fuertes columnas de humo negro que se pudieron ver desde distintos puntos de Zaragoza.

Además se llegaron quemar más de 200 toneladas de papel y cartón. Si bien nadie resultó herido al producirse el incendio en fin de semana por lo que no había trabajadores en la zona.

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