Persecución a la carrera por Zaragoza: dos policías fuera de servicio detienen a un menor por un robo con violencia

Dos agentes de la Policía Nacional que se encontraban fuera de servicio no dudaron en perseguir a un delincuente por un robo con violencia en Zaragoza

Según ha detallado la Jefatura Superior de la Policía Nacional, los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de mayo cuando uno de los agentes se encontraba de camino a casa en su moto.

Fue en ese tramo cuando comenzó a oír gritos para que se detuviera a un ladrón. Ante esto y ver el intento de huida del presunto autor de los hechos, no dudó en emprender una persecución que primero empezó con su moto y que posteriormente continuaría a pie.

Durante esta, el joven ladrón comenzó a colarse en comunidades privadas y fue en una de ellas donde un segundo miembro de la Policía Nacional se percató de que otro compañero corría tras un joven, por lo que se unió a éste hasta que le dieron alcance.

Finalmente y tras una larga persecución, el presunto autor saltó de nuevo el vallado perimetral de una comunidad de vecinos y fue en el interior de la misma donde los agentes consiguieron darle alcance y detenerlo.

En las inmediaciones se encontraba una patrulla de Policía Local a la cual le pidieron que colaborara con el aseguramiento del detenido ya que hasta reducirlo había intentado agredir a los actuantes.

El origen de la persecución se había dado después de producirse un robo con violencia en el que una señora fue víctima de la sustracción de su teléfono móvil de forma violenta.

Una vez trasladado hasta dependencias policiales, el presunto autor resultó ser menor de edad por lo que se hizo cargo de éste el grupo de menores de la UFAM.