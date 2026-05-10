Rescatan a un ciclista de 42 años en Aínsa (Huesca) tras caerse y sufrir una luxación de rodilla

La Guardia Civil ha rescatado este domingo a un ciclista de montaña de 42 años, vecino de Barcelona, que ha resultado herido tras sufrir una caída mientras realizaba una ruta por la senda La Serradeta, en el término municipal de Aínsa (Huesca).

El aviso ha sido recibido sobre las 13.00 en la Central COS de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca a través del 112 SOS Aragón, alertando de que el deportista ha sufrido una caída que le ha provocado una luxación de rodilla.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Greim de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. Tras localizar al herido desde el helicóptero, los equipos han procedido a su evacuación y traslado en la aeronave hasta la helisuperficie de Boltaña.

Posteriormente, el accidentado ha sido transferido a una ambulancia para su traslado al Hospital de Barbastro, donde ha recibido atención médica.