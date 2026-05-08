Uno de los guardias civiles fallecidos en Huelva en un operativo contra el narcotráfico era natural de Teruel

La Guardia Civil este viernes, en el muelle de Levante, en Huelva. Alberto Díaz EFE

Dos guardias civiles han muerto al chocar dos patrulleras del Cuerpo mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva.

Uno de ellos, ha sido identificado por el Instituto Armado como Germán, turolense de nacimiento. La Guardia Civil ha lamentado su fallecimiento al igual que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien ha mostrado sus condolencias a familiares y amigos a través de X (Twitter).

La segunda muerte se ha confirmado dos horas después de conocerse la primera. Se trata del capitán de una de las patrulleras, que responde al nombre de Jerónimo, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Lamento profundamente el fallecimiento de dos guardias civiles, uno de ellos nacido en Teruel, por la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la @guardiacivil mientras perseguían una narcolancha en las costa de Huelva.



Todo mi cariño para sus familias, compañeros… pic.twitter.com/sXYmc5KkDJ — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) May 8, 2026

Este último falleció en el helicóptero cuando estaba siendo trasladado al hospital de Cádiz para tratar de salvarle la vida.

Durante el operativo también resultaron heridos otros dos agentes. Uno de ellos presenta heridas de gravedad y un tercero sufrió lesiones leves.

La colisión se produjo en el transcurso de una actuación contra el narcotráfico en aguas onubenses, una zona marítima donde las fuerzas de seguridad mantienen una intensa vigilancia ante la actividad de las embarcaciones utilizadas para el transporte de droga.

Desde la Guardia Civil han trasladado sus condolencias a la familia, compañeros y allegados de los agentes fallecidos, al tiempo que han deseado una pronta recuperación a los heridos.