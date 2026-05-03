Controlado el incendio en el PTR López Soriano: los Bomberos continúan refrescando la zona afectada

Incendio en el PTR el 5 de abril de 2026.

Los Bomberos de Zaragoza han salido a las 2:30 de la madrugada de este domingo 3 de mayo, hacia el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) Industrias López Soriano, donde se ha declarado un incendio que ya ha sido controlado.

El fuego se ha originado en una campa al aire libre, de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, destinada al almacenamiento de electrodomésticos para su reciclaje.

A esta hora, los efectivos siguen centrados en las labores de extinción, sin que se hayan registrado daños personales ni otras consecuencias destacables.

El Parque Tecnológico de Reciclaje ha sido un foco de incendio en numerosas ocasiones, el último se dio hace apenas un mes, el 5 de abril.

El año pasado, hubo constancia de hasta ocho incendios en la zona de La Cartuja Baja, siete de ellos entre mayo y agosto.