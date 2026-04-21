Detenida una pareja en Zaragoza: la mujer amenazó con un cuchillo en defensa propia al ser víctima de una agresión

Calle Miguel de Cervantes donde se ha producido el altercado Google Maps

El hombre de 25 años había encerrado a su pareja en la terraza hasta la llegada de la Policía Nacional.

Una mujer ha sido detenida en la noche de este martes tras haber amenazado presuntamente a una persona con la que convivía en una vivienda en el centro de Zaragoza.

Según ha señalado la Policía Nacional a este diario, el suceso se ha producido a las 21.00 cuando ha entrado una llamada al 091.

Las primeras informaciones indican que un hombre ha llamado a los agentes ante las amenazas que estaba propinándole esta mujer armada con un cuchillo.

Al parecer, la ha encerrado en la terraza de la vivienda ante las amenazas y al encontrarse muy alterada.

Ante estos hechos una patrulla de Seguridad Ciudadana se ha personado en el número 27 de la calle Miguel de Cervantes.

A su llegada, fueron recibidos por un hombre y un acompañante, quienes manifestaron que, tras una discusión en el interior de la vivienda, la mujer, pareja de uno de ellos, se había mostrado agresiva, llegando a esgrimir un cuchillo.

Por ello, los agentes entraron en la vivienda donde pudieron localizar a la mujer en la terraza del domicilio, donde también se encontraba el arma utilizada, un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de filo.

Ante lo ocurrido y ser entrevistada por los agentes, la mujer manifestó haber actuado en defensa propia tras una agresión previa por parte de su pareja y consiguieron calmar a la presunta implicada.

Los hechos han propiciado que los agentes de Seguridad Ciudadana procedieran a la detención de ambos implicados. A él por un delito de malos tratos en el ámbito familiar y ella por un delito de amenazas graves.

Según ha podido saber este diario, ambos tienen 25 años y constan denuncias anteriores por hechos similares.

Por lo que se conoce de momento, nadie ha sido herido y todo ha quedado en un susto en el que muchos ciudadanos se han alertado ante la alta presencia de coches policiales por el centro de la capital aragonesa.

A última hora de este martes, se les estaba tomando declaración a todos los implicados.