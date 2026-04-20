Una mujer le roba el bolso a otra y se va a gastarse el dinero a un bar en Zaragoza: casi 300 euros en efectivo

La calle Cerezo donde se produjo la detención de la mujer Google Maps

La Policía Local ha tenido movimiento este fin de semana en Zaragoza y los ciudadanos han necesitado de su presencia ante varios robos producidos en la ciudad.

El viernes al mediodía, agentes de la Policía Local fueron requeridos ante el robo de un bolso de una mujer en la calle Ramón y Cajal, en el barrio del Gancho de la capital aragonesa.

La sorpresa no solo llegó en forma de robo sino también cuando la víctima recibió un pago con su tarjeta bancaria en un bar de la zona. Ante esta posible pista, la mujer avisó de lo ocurrido a la Policía Local por lo que una dotación policial se entrevistó con la víctima.

Según manifestó, iba paseando con su marido cuando le habían sustraído el bolso "al descuido". Tras ello, había recibido la notificación de un cargo a su cuenta a través de la aplicación de la entidad financiera.

Esto propició que los agentes acudieran al bar donde se había producido el pago con la tarjeta de crédito sustraída. Tras las comprobaciones, pudieron localizar a una mujer realizando un pago.

Posteriormente, dieron con el paradero de M.L.P., de 45 años, en las inmediaciones de la calle Cerezo. Al ser entrevistada encontraron entre sus pertenencias dos tarjetas de crédito, un monedero con 290,85 euros y un teléfono móvil que había sido formateado. Todo ello siendo de la víctima del robo.

Ante lo ocurrido, la Policía Local procedió a su detención y puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito contra el patrimonio.

Otros dos robos en una noche

La madrugada del sábado también propició la actuación de la Policía Local de Zaragoza cuando una patrulla en el entorno del Casco Histórico fue solicitada por una joven a las cuatro de la mañana.

Esta señaló que había sido víctima de un robo con violencia a manos de un grupo de jóvenes que se le habían acercado y arrancado de un fuerte tirón una cadena de oro que portaba en el cuello.

Tras robarle a la fuerza la cadena, el grupo de jóvenes huyó del lugar. Finalmente, la rápida intervención de los agentes pudo dar alcance a los presuntos autores, procediendo a la detención y puesta a disposición judicial de A.M., de 28 años, por un presunto autor de un delito de robo con violencia.

La buena noticia también es que la joven pudo recuperar la cadena de oro sustraída.

Tan solo dos horas de este incidente una patrulla en el barrio de las Delicias tuvo que actuar en un comercio. Esta estaba realizando patrullaje preventivo cuando escuchó la activación de una alarma de seguridad.

Así, se trasladaron al lugar de inmediato y observaron que la persiana de acceso estaba abierta. En el mismo interior pillaron in situ a R.S.N., de 25 años, intentando esconderse de los agentes. Además pudieron ver que las cajas registradoras habían sido manipuladas.

Por todo ello, procedieron a la detención y puesta a disposición de este hombre por un delito de robo con fuerza.