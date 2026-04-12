Las altas temperaturas avivan los rescates en el Pirineo: de piragüistas perdidas, vómitos y mareos a caídas

Así ha sido el rescate de un senderista en la Senda de Cazadores del Parque de Ordesa y Monte Perdido Guardia Civil

El Greim ha efectuado siete rescates a lo largo de la semana

La temporada primaveral ha comenzado y con ello vuelve la actividad senderista en las montañas del Pirineo aragonés. Esto se traduce, lamentablemente, en que los servicios de los equipos de rescate de la Guardia Civil también aumentan.

A lo largo de esta semana, el Greim ha tenido que efectuar siete rescates, casi uno por día de la semana. El único día que no tuvieron actividad de rescate fue el miércoles 8 de abril.

El lunes tuvieron que acudir hasta el Ibón de Ip (Canfranc) para socorrer a dos senderistas de 19 años de nacionalidad belga. Estos se habían quedado enriscados durante la excursión y fueron evacuados en helicóptero hasta la helisuperficie de Jaca.

Al día siguiente efectuaron dos rescates. Uno de ellos a un esquiador en el Pico Vallibierna (Benasque). Este, mientras esquiaba, se había caído, lo que le causó una herida en la rodilla y un rasguño en el rostro.

Hasta el lugar se trasladó el Greim de Benasque para evacuar y trasladar al centro médico de Benasque al esquiador de 45 años herido.

Por la tarde, el Greim de Huesca se le solicitó para socorrer a dos piragüistas. Las dos mujeres de 44 y 50 años se habían perdido mientras estaban realizando la actividad en el embalse de Canelles. Finalmente, pudieron localizarlas y trasladarlas hasta el parking del embarcadero de Corsa (Lérida).

Hasta los Ibones de Pondiellos (Sallent de Gállego) acudieron el jueves 9 de abril. Según señala la Guardia Civil, tres montañeros estaban realizando la actividad cuando uno de ellos, de 65 años, se había caído por una pendiente.

El deslizamiento por las rocas le provocó laceraciones en los brazos y una contusión en el tórax. El Greim de Panticosa junto al médico del 061 acudieron en el helicóptero para evacuar al montañero herido y a sus dos compañeros para ser trasladados al Hospital de Jaca.

Al día siguiente un esquiador de montaña estaba en las inmediaciones del embalse de Llauset en el Parque Nacional de Posets-Maladeta cuando comenzó a marearse y tener vómitos.

Ante estos síntomas, el Greim de Benasque se trasladó a la zona para evacuar al hombre de 35 años y de la provincia de Teruel. Así, el esquiador tras una evaluación del médico del 061 pudo continuar por su propio pie desde la helisuperficie de Benasque.

En pleno fin de semana, este sábado 11 de abril, el Greim de Boltaña se trasladó hasta la Senda de los Cazadores del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido a pesar de que estaba cerrada por la peligrosidad estacional.

El senderista de 29 años de Madrid se había enriscado y no podía continuar con la actividad por lo que fue evacuado por el helicóptero del Greim.

Para finalizar la semana, los equipos de rescate se movilizaron hasta el Pico Aneto por una caída de un esquiador de montaña. Debido a la caída había sufrido heridas en una pierna. El equipo del Greim de Benasque se trasladó en vehículo oficial y posteriormente a pie para dar con la víctima.