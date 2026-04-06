Trágico final de la Operación Retorno de Semana Santa: muere una motorista francesa en un choque en Zaragoza

Una mujer de nacionalidad francesa ha muerto este lunes a mediodía tras el choque de dos motos en la A-132, a la altura de Murillo de Gállego (Zaragoza).

Este accidente se ha producido en plena Operación Retorno de la Semana Santa, ya que, pese a no ser festivo en Zaragoza, sí lo era en las comunidades limítrofes.

Esta es una vía muy transitada por motociclistas, ya que supone una alternativa a Monrepós para bajar del Pirineo.

La colisión frontolateral ha hecho que los dos vehículos se hayan salido de la vía por la margen izquierda. El otro motorista implicado ha resultado herido leve.

Este trágico accidente tiñe de negro el último día de la Operación Especial de Tráfico en Aragón por la Semana Santa, ya que, hasta ahora, no se habían producido siniestros de gravedad, aunque sí se habían registrado retenciones en varios puntos.

Con esta víctima, al menos 14 personas han perdido la vida en las carreteras aragonesas en lo que va de año, dos menos que en las mismas alturas de 2025. De ellos, nueve accidentes mortales se han producido en la provincia de Zaragoza.

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