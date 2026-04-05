Un incendio en el PTR de Zaragoza provoca una gran columna de humo negro: "Se ve desde la Almunia"

Columna de humo negro provocada por un incendio en el PTR de Zaragoza.

Una gran columna de humo se ve desde diferentes puntos de Zaragoza.

Se trata de un incendio en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR), situado en La Cartuja Baja.

Hasta allí se han desplazado los bomberos. El aviso se ha recibido antes de las 20.00.

Los bomberos se han desplazado hasta allí con tres dotaciones, nodriza y ambulancia, además del coche de mando.

Sin embargo, según informan desde Policía Local, por el momento, no hay afecciones personales ni afección al tráfico.

Según la información aportada por los Bomberos, se trata de un incendio en una campa sin estructura.

La previsión es dejar arder el material de gran volumen que está allí depositado, además de proteger, por precaución, la nave de Urbaser que se encuentra cerca.