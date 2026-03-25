Roban de madrugada en una famosa tienda de maquillaje en pleno centro de Zaragoza: hay dos detenidos

El local de Kiko Milano precintado tras sufrir un robo en Zaragoza E. E.

El paseo de la Independencia ha vivido una noche con movimiento que ha causado que a primera hora de la mañana de este miércoles muchos viandantes se mostraran sorprendidos al ver precintado uno de sus locales comerciales.

Según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Aragón, dos personas entraron a robar al establecimiento de productos de cosmética, Kiko Milano, llevándose gran parte de su contenido.

El robo se produjo en torno a las 1.45 cuando dos personas fracturaron el escaparate de cristal para entrar al interior del local que se ubica en el número 18. Sin embargo, los ladrones no contaron con las alarmas del establecimiento que comenzaron a sonar y dieron parte enseguida a la central del 091 de la Policía Nacional.

Agentes de Seguridad Ciudadana se desplazaron hasta el lugar y accedieron a las cámaras de seguridad para investigar los hechos. Las características de los individuos que pudieron observar gracias a las grabaciones fueron claves para poder localizarlos.

Estos no se fueron muy lejos ya que la Policía Local les dio el alto en las zonas próximas a paseo de la Independencia con el botín en las manos.

Por todo ello, detuvieron a dos personas, de nacional rumana y colombiana, por un delito de robo con fuerza. Este miércoles los detenidos se encuentran en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.