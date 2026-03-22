Muere un trabajador en una obra en Nacha (Huesca) y eleva a ocho las víctimas laborales en Aragón en 2026

Un trabajador ha fallecido en una obra en la localidad oscense de Nacha (Huesca), en un nuevo accidente laboral que ha vuelto a sacudir a Aragón.

El operario, perteneciente a la empresa Construcciones y Obras JOYMA SL, perdió la vida el pasado jueves 19 de marzo, mientras trabajaba en la construcción de una nave agrícola.

El hombre de 62 años y nacionalidad española, "estaba realizando unas unas labores de desencofrado, cuando una de las pesadas chapas que manipulaba le cayó en la cabeza produciendole un traumatismo craneoencefálico", ha explicado Luis Clarimón, responsable de salud laboral de CCOO Aragón.

Con este nuevo fallecido se elevan a ocho el número de víctimas mortales en el trabajo en la comunidad de Aragón en lo que va de año, según han denunciado desde CCOO.

Este trágico suceso ha motivado la reacción inmediata de las organizaciones sindicales CCOO y UGT Aragón, que han convocado una concentración de repulsa para el próximo lunes 23 de marzo en el monumento a la Constitución de Zaragoza.

El objetivo es denunciar la siniestralidad laboral y exigir medidas urgentes que frenen esta preocupante tendencia.

El accidente de Nacha no es un caso aislado. Apenas dos días antes, el 17 de marzo, otro trabajador fallecía en la localidad zaragozana de Calatorao.

En este caso, se trataba de un autónomo que había sido contratado para realizar una reparación en una vivienda.

Según informó la Diputación de Zaragoza, el hombre quedó atrapado entre una pared y la plataforma elevadora con la que estaba trabajando, en un suceso que pone de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan muchos profesionales en su día a día.

Desde CCOO y UGT Aragón se insiste en que estas muertes no pueden considerarse hechos inevitables. Ambos sindicatos denuncian carencias en la prevención de riesgos laborales y reclaman un mayor control por parte de la administración, así como una implicación real de las empresas en el cumplimiento de la normativa vigente.

La concentración del lunes pretende ser, además de un homenaje a las víctimas, un toque de atención a toda la sociedad.

Los sindicatos recuerdan que detrás de cada accidente hay vidas truncadas y familias afectadas, y subrayan la necesidad de reforzar la cultura preventiva para evitar que tragedias como estas vuelvan a repetirse.