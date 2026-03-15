Dos heridos de gravedad tras colisionar su moto con una furgoneta y volcar en Caldearenas (Huesca)

Dos personas han resultado heridas de gravedad este domingo en un accidente de tráfico en las carreteras aragonesas, cerca del Monrepós. Una motocicleta ha volcado tras colisionar con una furgoneta por raspado negativo (ambas circulaban en el mismo sentido).

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro ha tenido lugar a las 14.50 en el término municipal de Caldearenas (Huesca) a la altura del punto kilométrico 387,100 de la autovía A-23 (Sagunto – Francia), calzada en sentido descendente.

Como resultado del mismo, el conductor y la usuaria de la motocicleta han resultado heridos graves, siendo evacuados y trasladados en ambulancia al hospital San Jorge de la localidad de Huesca. Se trata de un varón de 65 años y una mujer de 56 años, vecinos de Huesca.

Por su parte, la conductora de la furgoneta de 31 años ha resultado ilesa.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca y dos ambulancias del servicio de emergencias 061.

El equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Huesca, investiga las causas del siniestro vial.