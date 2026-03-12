Unos niños encuentran un proyectil de la Guerra Civil en La Almunia (Zaragoza) en una zona pegada al instituto

Nuevo susto en La Almunia de Doña Godina. Si ayer el pueblo vivió en vilo durante dos horas por una llamada de amenaza de bomba que terminó siendo falsa, 24 horas después vuelve a ser noticia por un proyectil de artillería.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, unos niños estaban correteando por alrededor del IES Cabañas, en el camino de la Hilera, cuando se han encontrado en una zona de campo un proyectil de artillería vacío en la tarde de este jueves.

Ante tal hallazgo la noticia no ha parado de correr y se ha dado aviso a la Policía Local del municipio que no ha tardado en acudir hasta el lugar ante el aviso de lo que "parecía una bomba".

Un aviso que calaba en el interior del municipio ante lo ocurrido el miércoles ante la falsa amenaza de bomba que sufrió el Registro de la Propiedad y obligó a evacuar alrededor de 20 viviendas y varios comercios de la zona por al menos dos horas.

El alcalde, Ángel Noé, ha confirmado a este periódico que una vez ahí las autoridades han podido verificar que se trataba de solo la carcasa de la misma y han acordonado la zona.

Información que ha verificado la Guardia Civil, que también se ha personado en la zona. De esta forma, han podido observar que se trataba así de un proyectil de la Guerra Civil sin carga suponiendo "ningún peligro" para el municipio.

"Cuando me ha llegado la información he llamado corriendo a la Guardia Civil y ellos mismos me han verificado que no era peligroso y era solo el proyectil vacío", señala Noé.

El edil comenta ya en tono bromista que esto va a suponer más historias sobre el pueblo ante tales situaciones que se han vivido en escasas 24 horas. Si bien llama a la tranquilidad ya que no se corre peligro y solo se trata de la carcasa.

La pregunta es entonces de dónde sale este proyectil que hasta el momento no se había localizado ninguno en la zona y nadie había visto nada en un punto que es habitual el trasiego de personas al estar cerca del Instituto Público del municipio.