Varios jóvenes agreden a un vigilante de seguridad y se atrincheran en el centro de menores de Juslibol (Zaragoza)

El centro de menores de Juslibol vive este jueves una mañana convulsa y de tensión. Un grupo de jóvenes internos se ha atrincherado en el interior del centro tras hacerse con las llaves del módulo.

Según fuentes policiales, la Policía Nacional ha recibido el aviso sobre las 12.30 desde el propio centro de menores solicitando colaboración.

Por lo que se sabe hasta el momento, un grupo de menores ha agredido al vigilante de seguridad y le ha quitado las llaves. Tras ello han comenzado a abrir las habitaciones de otros internos.

Al parecer el inicio de trifulca habría comenzado por un conflicto entre varios internos y el suceso además podría tener relación con bandas latinas.

Dentro de la pelea, tal y como señala el Gobierno de Aragón, no solo se han visto implicados menores internos sino que también mayores de 18 años que siguen en el centro.

Los hechos han propiciado que varias patrullas se hayan desplazado hasta el centro de reforma del barrio rural de Juslibol. Así, en el lugar de los hechos se encuentran patrullas de UIP de la Policía Nacional como también personal sanitario.

Por su parte, desde el Gobierno de Aragón señalan alrededor de las 14.00 que la situación "ya está controlada". Asimismo el Ejecutivo aragonés informa que la Según señalan fuentes policiales, la situación se ha resuelto con presencia policial.

El incidente de gran tensión se ha saldado con algunos heridos. Además del propio vigilante de seguridad que ha sido agredido, también han resultado heridos agentes de la Policía Nacional que han intervenido en el interior del centro. En un inicio apunta que el pronóstico es de carácter leve.

Respuesta del Gobierno de Aragón

Ante este suceso, el Gobierno de Aragón recuerda que "ya ha manifestado en varias ocasiones su disconformidad con que perfiles que ya han cumplido los 18 años continúen compartiendo espacios con menores de edad y se ha posicionado a favor de una reforma de la normativa que regula la responsabilidad penal de los menores, ante el incremento de conflictividad en el perfil muchos de estos jóvenes".

Además, ha subrayado que "frente a los discursos buenistas, la realidad social ha cambiado y es necesario dotar de respuestas normativas a jueces y fiscales para actuar con eficacia ante estos menores con conductas especialmente complejas".

De igual modo, ha recordado que a pesar de que las comptencias en protección y reforma pertencen a la Comunidad Autónoma y que en Aragón se ha incrementado la inversión y el personal, "no son medidas suficientes ante situaciones de conflictividad graves como las que se están produciendo y seguiremos reclamando implicación y medios de otras instituciones, así como la reforma de la Ley penal del menor".

