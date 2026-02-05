Muere una mujer de 54 años al ser atropellada por un camión en la N-II en Villafranca de Ebro (Zaragoza)

Una mujer de 54 años, vecina de Villafranca de Ebro, falleció este martes tras ser atropellada por un camión en la N-II, a su paso por este municipio zaragozano.

El aviso se recibió a las 22.45 horas en la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil (062), a través del 112, por un atropello en el punto kilométrico 346,200 de la citada vía.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil. La víctima falleció como consecuencia del impacto.

La Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del atropello.

Otro atropello mortal reciente en Sabiñánigo

No es el primer accidente mortal que sucede en las carreteras aragonesas este febrero. Hace apenas tres días, un vecino de Zaragoza de 69 años también falleció al ser atropellado cuando intentaba cruzar la N-330, en el término municipal de Sabiñánigo, a la altura del desvío de Rapún.

Según informó la Guardia Civil, el peatón fue arrollado por un vehículo mientras cruzaba la calzada. El conductor del turismo, un hombre de 47 años y vecino de Tarragona, así como su acompañante, resultaron ilesos.