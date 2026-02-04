Pillan a seis personas intentando robar en plena noche en un negocio en Zaragoza

Una llamada puede truncar un robo. Si no que se lo digan a una vecina del barrio de Las Delicias que en la madrugada de este domingo 2 de febrero dio la voz de alarma al 091 de un posible robo en un negocio, ya que podía ver desde su domicilio cómo varias personas intentaban acceder a un taller fracturando los candados de la persiana.

De inmediato una patrulla se personó en el lugar donde había indicado la requirente y pudieron ver a seis personas, cuatro de ellas en actitud vigilante y a otras dos que manipulaban herramientas junto a la persiana de un negocio.

La dotación policial solicitó colaboración y varias patrullas acudieron para apoyar en la intervención, evitando así que éstos pudieran acceder al interior del taller.

Durante el cacheo de seguridad y posterior requisa de las inmediaciones los agentes encontraron gran cantidad de herramientas utilizadas para la fractura de la persiana.

Además, una vez identificados se pudo comprobar que dos de los individuos tenían requisitorias en vigor de varios Juzgados por hechos de la misma naturaleza.

Por todo ello, la Policía Nacional detuvo a los seis implicados. Todos ellos fueron conducidos hasta el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia y se decretó su puesta en libertad con cargos.