Detenido un hombre en Zaragoza mientras robaba en un coche: guardaba 65 objetos sustraídos en un local okupado

Detenido un varón como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza en interior de vehículos el pasado viernes en la calle Duquesa Villahermosa, Zaragoza. El hombre fue sorprendido en plena madrugada dentro de un turismo al que había fracturado una ventanilla.

Los agentes de la Policía Nacional le sorprendieron con diversos objetos sustraídos, entre ellos un ordenador portátil, una tablet y documentación personal del propietario. Además, se le intervinieron herramientas presuntamente utilizadas para cometer los robos y una cantidad de 1.200 euros en efectivo cuya procedencia no pudo ser justificada.

Durante las gestiones policiales se constató que el detenido facilitó como domicilio un local situado en el barrio de las Delicias que figuraba como denunciado previamente por ocupación ilegal y enganche fraudulento a la red eléctrica.

Según las investigaciones, dicho local se habría convertido en un punto habitual de almacenamiento de efectos procedentes de robos y estaría vinculado con numerosos ilícitos contra el patrimonio cometidos en el distrito de Delicias.

Por todo ello, y con el objetivo de localizar efectos sustraídos, dinero de origen ilícito y otros indicios relacionados con la actividad criminal investigada, la Policía Nacional solicitó autorización judicial para la entrada y registro del citado local.

Así, en dicho registro fueron intervenidos un total de 65 efectos, entre los que destacan artículos deportivos como una bicicleta y múltiples prendas de vestir de conocidas marcas, zapatillas deportivas, equipamiento de esquí.

También numerosos dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, ordenadores portátiles, cámaras de fotos, así como diversas herramientas y equipamiento de todo tipo.

Tras realizar las gestiones policiales necesarias, se consiguió localizar a los propietarios legítimos de varios de los artículos que habían denunciado como sustraídos, quedando el resto en depósito judicial a la espera de averiguar su procedencia.

De este modo, el detenido fue puesto a disposición judicial quedando en libertad con cargos y continúa la investigación abierta para el total esclarecimiento de los hechos y la posible implicación de otras personas.