Rescate nocturno en plena borrasca Goretti a un senderista: sufría hipotermia y agotamiento

La borrasca Goretti que golpea a Aragón no frena la actividad de la montaña. Las condiciones meteorológicas presentaban riesgo de aludes del nivel 3 al 5 y un espesor de nieve de 50 centímetros. Ante estas adversidades han tenido que enfrentarse los equipos de montaña de la Guardia Civil en un extenuante rescate nocturno a un senderista.

Según ha informado la Guardia Civil, hacia las 19.08 del viernes recibieron aviso por parte del guarda del Refugio de Góriz tras no presentarse una persona que tenía reservado alojamiento para ese día. Ante esta situación se activó al Greim de Boltaña.

Los agentes consiguieron averiguar, gracias al refugio, la identidad del senderista, un vecino de Catarroja de 44 años, y la posible ruta que debió realizar.

Así, los efectivos se trasladaron en vehículo oficial y posteriormente con esquís en dirección al refugio, en pleno desarrollo de la borrasca Goretti.

Finalmente, se localizó al senderista en la zona del Circo de Soaso (Torla-Ordesa). Este presentaba problemas físicos de agotamiento e hipotermia leve, al quedarse incomunicado debido a las condiciones meteorológicas.

Durante el descenso los agentes mantuvieron las medidas de protección personal y de gestión del riesgo, siendo acompañado hasta la pradera de Ordesa y posteriormente trasladado hasta la localidad de Plan. Allí era donde se encontraban amistades del mismo, finalizando el rescate hacia las 06.00 de este sábado.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca recomiendan máxima precaución a las personas que vayan a realizar actividades en el Pirineo oscense, debiendo tener la previsión de revisar la meteorología y el boletín de peligro de aludes (BPA), fundamentales para una buena y segura planificación de las mismas y la gestión de riesgo cuando se acude a la montaña nevada, pudiéndose informar a través de los refugios el estado de la zona.

Asimismo, se recomienda llevar en la mochila Dispositivo Víctimas Avalancha (DVA), pala y sonda, así como ropa acorde a la actividad a realizar. Además, se aconseja no hacerla en solitario, sin antes haber avisado del itinerario a seguir a familiares o allegados.

Estas recomendaciones se unen a las emitidas por el Gobierno de Aragón ante el aumento de peligro de aludes que se vaticina para este domingo tras las precipitaciones en forma de nieve caídas este sábado.