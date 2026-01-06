Sigue en la uci la niña de 13 años ingresada "muy grave" tras un accidente de tráfico en La Almolda (Zaragoza)

El accidente, en la AP-2. E. E.

La niña de 13 años ingresada "muy grave" tras un accidente de tráfico en La Almolda (Zaragoza) continúa en la uci del Hospital Infantil, según confirman fuentes del Gobierno de Aragón.

El suceso ocurrió este pasado día 5 por la mañana en el kilómetro 62 de la AP-2 en sentido Zaragoza y vino motivado por el alcance de un turismo a un camión que había frenado repentinamente.

El coche quedó accidentado en el arcén derecho y fue entonces cuando los ocupantes bajaron del vehículo, siendo una de ellas arrollada por un segundo turismo.

Se trata de la niña de 13 años, que tuvo que ser evacuada en el helicóptero del 112.

También hubo que evacuar a una segunda víctima, un menor de 7 años, que resultó herido por la colisión, aunque de menor gravedad.

En este caso, fue atendido en las Urgencias del Infantil.

Como consecuencia de lo ocurrido, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil tuvo que desviar la circulación por la N-2, durante varias horas mientras la AP-2 permanecía cortada, aunque sobre las 14.30 la circulación pudo quedar restablecida.

Primera víctima mortal

La víspera de Reyes se cobró la primera víctima mortal en accidente de tráfico en Aragón de este 2026.

El suceso ocurrió en la A-121 e implicó a una furgoneta y un tractor.

Quien perdió la vida fue el conductor de la furgoneta, un joven de 30 años que tuvo que ser excarcelado por los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

El accidente ha tenido lugar a las 15.30 de esta tarde en el punto kilométrico 2, en el término municipal de Alberite de San Juan, en la Comarca Campo de Borja (Zaragoza).

Durante el rescate intervinieron bomberos de la Diputación de Zaragoza de los parques de Tauste y La Almunia, así como el sargento de Ejea, con dos bombas urbanas ligeras y dos vehículos de mando.

También participaron voluntarios de Protección Civil. Por el momento se desconocen las causas del siniestro, que queda bajo investigación de la Guardia Civil.