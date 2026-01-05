Dos niñas heridas graves por un accidente de tráfico en La Almolda (Zaragoza)

En la mañana de este lunes 5 de enero, ha sucedido un accidente de tráfico en La Almolda, Zaragoza. No ha habido fallecidos, pero dos menores han sido trasladadas de urgencia al hospital.

El siniestro vial ha ocurrido a las 12.35 en la AP-2 km 62 sentido Zaragoza, consistente en un alcance de un turismo a un camión que ha frenado repentinamente. El coche ha quedado accidentado en el arcén derecho y cuando los ocupantes han bajado del vehículo, uno de ellos ha sido arrollado por un segundo turismo.

Se trata de una niña de 13 años que ha sido evacuada en helicóptero del 112 al Hospital Miguel Servet herida grave.

La ambulancia ha evacuado a una segunda víctima, menor de 7 años, que ha resultado herida por la colisión.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha tenido que desviar la circulación por la N-2, durante varias horas mientras la AP-2 estaba cortada. Sobre las 14.30 la circulación ha sido reestablecida.

De las dos menores de edad que han resultado heridas en el accidente, la menor de 13 años ha quedado ingresada en la UCI del Hospital Infantil de Zaragoza, muy grave. La otra ha sido atendida en las Urgencias del Infantil, por lesiones menos graves.