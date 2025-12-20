Un joven de 21 años aparece muerto en la habitación de su residencia en Zaragoza: "No hay signos de violencia"

Un joven de 21 años ha sido encontrado muerto este martes en su habitación de la residencia Ramón Pignatelli, en la capital aragonesa. La Policía Nacional investiga las circunstancias del fallecimiento.

Los hechos han ocurrido a primera hora de la mañana de este sábado, 20 de diciembre. Según las primeras informaciones, el cuerpo no presentaba signos aparentes de violencia, por lo que, de manera inicial se cree que la muerte podría haberse producido por causas naturales.

No obstante, el cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón, donde se le practicará la autopsia para determinar el motivo exacto del fallecimiento.

El joven ha sido localizado por su propio padre. Este viernes terminaron las clases y el progenitor había quedado en pasar a recogerlo este sábado por la mañana en la residencia zaragozana. Al no aparecer el chico, el hombre ha decidido subir hasta la habitación.

Tras revisar la estancia, ha encontrado al joven en el baño, ya sin vida. A continuación, se ha dado aviso a los servicios de emergencia y a la Policía Nacional.

La investigación continúa a la espera de los resultados forenses.

