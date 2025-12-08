Muere un hombre de 38 años tras una colisión múltiple en Biescas (Huesca): es el tercer fallecido en Aragón este puente

Nueva tragedia en las carreteras aragonesas este domingo. Otra persona ha fallecido en un accidente de tráfico en la provincia de Huesca, siendo la segunda del día y la tercera de este puente de diciembre.

La Guardia Civil ha informado del fallecimiento de un varón de 38 años en la carretera N-260a, sentido ascendente, en la localidad de Biescas (Huesca), tras una colisión frontolateral entre dos turismos y una posterior colisión por alcance de un tercer turismo a uno de los anteriores implicados.

Los hechos se han producido a las 14.15 y como resultado del mismo, el conductor de uno de los turismos, vecino de Vizcaya, ha resultado fallecido, siendo trasladado por los servicios funerarios al Hospital Provincial de la localidad de Huesca.

El resto de ocupantes del mismo vehículo, una mujer de 66 años fue evacuada y trasladada en el helicóptero medicalizado del 112 al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, un varón de 38 años y dos mujeres de 34 años y 12 meses, evacuadas y trasladadas en ambulancia medicalizada al Hospital de la localidad de Jaca, todos son vecinos de la provincia de Vizcaya.

En el segundo turismo, el conductor y único ocupante, resultó herido leve, siendo evacuado y trasladado en ambulancia al Hospital de la localidad de Jaca, es un varón de 54 años y vecino de la comarca del Alto Gállego.

En el tercer turismo, viajaban un conductor de 47 años y dos menores, que fueron evacuados y trasladados en ambulancia al Hospital de la localidad de Jaca, siendo todos vecinos de Vizcaya. Hacer constar que el primer vehículo y el tercero pertenecen al mismo grupo familiar.

La carretera ha permanecido totalmente cortada a la circulación hasta las 17.00, desviándose el tráfico a otra vía alternativa. A partir de dicha hora se está dando paso alterno en la misma vía.

Accidente en la localidad de Biescas. Guardia Civil de Huesca

En el lugar se han personado tres patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Jaca, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Sabiñánigo, una dotación de bomberos, helicóptero medicalizado del 112 y tres ambulancias del servicio de emergencias 061.

Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Huesca, investiga las causas del siniestro vial.

Es la tercera víctima mortal en carretera este puente, tras la registrada este domingo en la provincia de Teruel y la de este lunes por la mañana en Almudévar.