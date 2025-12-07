Encuentran muerto en casa al hombre que apuñaló a un miembro de una orquesta en San Esteban de la Litera

San Esteban de la Litera (Huesca) se encontraba celebrando este sábado su tradicional Nochevieja Anticipada cuando los vecinos han vivido un momento de gran tensión. Un hombre atacó con un arma blanca a uno de los miembros de la orquesta contratada para actuar durante la fiesta.

Según han informado a este diario desde la Guardia Civil de Huesca, el incidente ocurrió sobre las 19.30 en la plaza de España. El herido estaba tomando un café en la plaza de España cuando fue atacado por el presunto agresor, quien le agredió con un arma blanca.

Inmediatamente después de lo sucedido, el atacante escapó a su casa, donde se atrincheró durante toda la noche y parte de este domingo. Desde el cuerpo han confirmado que ya han conseguido sacarlo del domicilio.

La investigación sobre la agresión continúa abierta, mientras la comunidad local se recupera del susto y las autoridades trabajan para esclarecer todos los detalles del suceso.

