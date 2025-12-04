Muere un motorista en un accidente de tráfico en la A-2 a la altura de la Puebla de Alfindén (Zaragoza)

Un motorista ha fallecido esta mañana en la A-2 a la altura de La Puebla de Alfindén en un accidente en el que se ha visto implicado otro vehículo. Por el momento, se desconoce el estado del ocupante del coche, así como lo sucedido.

Según fuentes de la Guardia Civil, el aviso se ha recibido a las 6.40 de esta mañana en el kilómetro 328 de la citada vía.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

