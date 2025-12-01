Sancionado un vecino de Zaragoza por tener en su casa una Boa Constrictor y una Pitón Real

Uno de los reptiles decomisados por el SEPRONA. Guardia Civil

Un vecino de Zaragoza ha sido denunciado por infracción en materia de contrabando, ya que tenía en su casa dos serpientes protegidas sin la documentación necesaria.

El SEPRONA de la Guardia Civil ha decomisado una Boa Constrictor y una Pitón Real localizadas en el interior del domicilio zaragozano.

La investigación efectuada por los especialistas de SEPRONA ante la posible existencia de estos reptiles en un domicilio, permitió determinar la identidad de su propietario, por lo que la mañana del 19 de noviembre se personaron en dicho inmueble para verificar el estado de los ejemplares.

Tras comprobar que esta persona carecía de los documentos CITES necesarios para su tenencia legal, los agentes procedieron al decomiso de los reptiles.

Tanto la Pitón Real, como la Boa Constrictor, se hallan incluidas en el apéndice II del Reglamento 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (CITES).

Dicho apéndice recoge a las especies, de las que se permite el comercio internacional bajo estrictas regulaciones para garantizar la supervivencia de la especie.

Además, la Pitón Real, ha sido recientemente declarada Especie Invasora, por lo que su tenencia por particulares se encuentra prohibida, y las personas que la posean deben comunicar su tenencia al Gobierno de Aragón.

Tener serpientes como estas en casa exige la posesión de los Certificados CITES que permitan comprobar que estos

ejemplares han sido criados en cautividad o importados de forma legal en sus países de origen.

El vecino que tenía en su domicilio ambos reptiles carecía de ello, por lo que ha sido sancionado por infracción a la Ley Orgánica 12/1995 de 12 de diciembre, de represión de Contrabando.

La Boa Constrictor fue trasladada al Acuario Fluvial de Zaragoza y la Pitón Real al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca, en Pastriz.

El SEPRONA recuerda a los titulares de ejemplares de especies exóticas invasoras, "que pueden entregarlos en los centros de recepción (en Zaragoza el CMPA, Acuario o Centro de Recuperación de La Alfranca), pero en ningún caso liberarlos en la naturaleza", puesto que esto supondría un perjuicio para el equilibrio natural y un acto penado por la Ley.