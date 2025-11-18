La Policía Nacional salva la vida de una mujer de 78 años que se desplomó en un supermercado de Zaragoza

Cuatro agentes de la Policía Nacional de Zaragoza consiguieron salvar la vida de una mujer de 78 años a última hora de la tarde del pasado viernes 14 de noviembre. En concreto, realizaron un servicio humanitario en el que lograron reanimar a una mujer que había entrado en parada cardiorrespiratoria en un supermercado de la capital.

En torno a las siete de la tarde, el Cimacc 091 comisionó a dos patrullas a la calle Doce de Octubre, en el barrio de San José de Zaragoza, donde al parecer una mujer se había desvanecido en el interior de un supermercado.

Los agentes se personaron de forma inmediata en el lugar de la comisión donde se encontraron a una señora de avanzada edad carente de pulso y respiración.

Los policías iniciaron una RCP y se fueron turnando hasta la llegada de los servicios sanitarios quienes lograron estabilizar a la mujer y llevarla de urgencia a un centro médico.