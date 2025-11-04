El asesino de Eugenia utilizó amoniaco tras matar a su pareja y terminó en un hospital de Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional trabajando en vivienda donde ha ocurrido el asesinato en Zaragoza E. E.

Nueva información surge ante el reciente asesinato de Eugenia Mercedes este martes en Zaragoza. Apuñalada con un arma blanca, esta mujer de 49 años de origen ecuatoriano ha perdido la vida en su domicilio a manos de su pareja. Este ha sido detenido nada más personarse la Policía Nacional en la vivienda del número 23 de la calle Privilegio de la Unión en el barrio de San José.

Sin embargo, el que apunta a ser el autor de los hechos ha tenido que ser atendido por una posible intoxicación de amoniaco. Así lo ha confirmado a este diario fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Abel ha tenido que ser trasladado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza en el que permanece ingresado para tratar la posible intoxicación.

Han sido los agentes personados al 2ºC, vivienda de la víctima y agresor, los que se han percatado de un fuerte olor a amoniaco en el interior del domicilio. Un hecho que abre posibles conjeturas pero que será la Policía Judicial de la Policía Nacional los que se encarguen de investigar todos los detalles al milímetro para concretar exactamente lo que ha ocurrido dentro de esas cuatro paredes y que ha terminado con el triste fallecimiento de Eugenia.

Por el momento, se conoce lo trasladado por el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, esta misma mañana de martes. La llamada a las dependencias policiales ha llegado alrededor de las 8.30 a manos de los vecinos que se han percatado de la "bronca" que estaba sucediendo en la vivienda.

Hasta allí se ha desplazado una brigada, aunque no lo han tenido fácil, ya que el hombre les ha impedido la entrada al domicilio en un principio, lo que les ha obligado a utilizar la fuerza.

Todo apunta a que Eugenia ha muerto por las heridas de arma blanca provocadas por su pareja, aunque este extremo tendrá que ser confirmado por la autopsia que se le practique en el Instituto de Medicina Legal de Aragón.

Los sanitarios han intentado hacer maniobras de reanimación in situ, pero, en palabras de Beltrán, “ha sido imposible”. Asimismo, ha aclarado que no se tenía constancia de ninguna denuncia por malos tratos y no se encontraban dentro del sistema Viogén.

Por el momento, las tareas se centran en recabar todos los datos posibles. También está previsto que en las próximas horas se pueda tomar declaración al detenido. A estas horas, no ha trascendido si tenía antecedentes penales por violencia de género u otras causas.