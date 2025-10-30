Dos heridos graves por un aparatoso choque frontal entre una furgoneta y un coche en Bulbuente (Zaragoza)

Dos personas han resultado heridas este jueves en un accidente de tráfico registrado a las 7.00 en el kilómetro 7 de la N-122, a la altura de Bulbuente, municipio de la provincia de Zaragoza, por un choque frontal entre una furgoneta y un coche.

La conductora del turismo ha quedado atrapada y ha tenido que ser excarcelada por los bomberos de la Diputación de Zaragoza, de los parques de Tarazona y Tauste.

Según ha informado la Diputación Provincial de Zaragoza, ambos conductores han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios. Han participado también la Guardia Civil de Tráfico y un helicóptero del 061.

Accidente tráfico en Bulbuente. DPZ

El suceso ha obligado a cortar la vía y desviar la circulación por la A-68, dirección Tudela y por la A-2, dirección Calatayud, tal y como ha señalado la Guardia Civil.