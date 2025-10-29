Tres detenidos por estafar con billetes falsos de 100 euros a una empleada de un bar en Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres como presuntos autores de un delito de falsificación de moneda y otro de estafa, después de intentar pagar con billetes falsos de 100 euros en un bar de la calle Unceta (Zaragoza).

Los hechos ocurrieron sobre las 11.00 del pasado sábado, 26 de octubre, cuando la empleada del local alertó al CIMACC-091 indicando que tenían retenida a una persona que había tratado de estafarles con billetes falsificados.

Una patrulla de seguridad ciudadana acudió de inmediato al lugar y se entrevistó con la trabajadora, quien explicó que tres individuos habían acudido minutos antes al bar y que uno de ellos había pagado unas consumiciones por valor de 11 euros con un billete de 100, recibiendo el cambio correspondiente.

Billetes falsos de 100 euros.

Instantes después, el mismo cliente le solicitó nuevamente cambio con otro billete de 100 euros, esta vez con la excusa de utilizar la máquina tragaperras, y en una tercera ocasión trató de cambiar otro billete similar, momento en el que la empleada sospechó que podrían ser falsos.

Los agentes se entrevistaron con uno de los presuntos autores, el que estaba dentro del establecimiento, quien todavía portaba varios billetes falsificados, comprobando que no cumplían con las medidas de seguridad exigidas.

Paralelamente, otros policías interceptaron a los otros dos cómplices en las inmediaciones, procediendo a la detención de los tres hombres.

Los detenidos, con más de cuarenta antecedentes policiales por hechos de distinta naturaleza, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, cuyo titular decretó su libertad con cargos.

¿Cómo detectar un billete falso?

La Policía Nacional recuerda que cualquier persona puede comprobar fácilmente la autenticidad de un billete con tres sencillas acciones: TOCA, GIRA y MIRA.

TOCA : el papel del billete tiene un tacto ligeramente áspero y firme, muy diferente al de un simple folio.

GIRA : al moverlo, el número que indica su valor cambia de color o refleja la luz.

MIRA: al ponerlo al trasluz deben verse la marca de agua, el hilo de seguridad y una ventana transparente con el valor del billete.

Si se sospecha que un billete puede ser falso, no se puede poner nuevamente en circulación, hay que entregarlo en cualquier comisaría, banco o en el Banco de España, de lo contrario sería un delito.