Susto al arder seis vehículos en plena noche en dos incendios diferentes en La Muela (Zaragoza)

Los vecinos de La Muela han pasado una noche complicada al iniciarse dos incendios con poca diferencia horaria. Estos han dejado un total de seis vehículos calcinados y la preocupación de qué ha podido ocurrir.

El primer conato se ha producido a las 2.13 de la madrugada de este domingo. Las llamas han devorado a cinco coches que se encontraban estacionados en una explanada del municipio zaragozano. Según informan fuentes de la Diputación Provincial de Zaragoza, no hay que lamentar más daños ya que nadie ha resultado herido y solo se conoce de daños materiales.

La noche ha continuado para los efectivos de bomberos ya que poco después han sido avisados de que estaba ardiendo una furgoneta en un camino paralelo a la A-2 en el mismo municipio.

Ambas intervenciones han acudido los bomberos de la DPZ del parque de La Almunia de Doña Godina quienes se han ocupado de apagar el fuego. Así, esta noche ha concluido con seis vehículos calcinados.